¿Por qué Taylor Lautner desapareció de Hollywood?

"Crepúsculo" ha sido una de las sagas más populares de Hollywood, sin embargo, trajo consecuencias en los actores, entre ellos a Taylor Lautner, quien desapareció de la pantalla.

Los actores de la saga fueron encasillados por mucho tiempo en los personajes que interpretaron, hasta que finalmente lograron continuar diversificando su trabajo, pero esto no ocurrió con Taylor Lautner, quien interpretó al famoso hombre lobo Jacob Black. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hace ahora?

Tras su salida de "Crepúsculo" tuvo un protagónico en "Abduction" (2011), pero la entrega tuvo severas críticas y fue un fracaso en taquilla, aunque no tanto como la actuación de Taylor, de quien afirmaron que no pudo interpretar bien a su personaje e incluso se llegó a decir que no tenía talento.

Mucho se dijo de que las relaciones que tuvo durante su carrera eran a conveniencia, pues, tuvo romances con las actrices con quienes compartió escenario, pero, casualmente, sus relaciones terminaban poco antes de los estrenos.

En 2011 salió con su coprotagonista de "Abduction", Lily Collins, pero terminaron una semana antes de la premiere.

Lo mismo ocurrió con Marie Avgeropoulos en "Tracers" (2015) y con Taylor Swift cuando estuvieron en "Valentine's Day" (2010).

En un nuevo proyecto llamado "Stretch Armstrong", el joven actor pidió $7,5 millones de dólares por el protagónico y 10 millones en una cinta basada en la historia de David y Goliat, estas historias quedaron engabetadas, además no garantizaban al actor, luego de su fracaso en "Abduction".

El actor fue destrozado como parte de la historia de Adam Sandler llamada "The Ridiculous 6" (2015), cuya calificación dada por Rotten Tomatoes fue de 0%.

En los últimos años no todo fue malo para el "lobo", pues logró tener buenos papeles en Televisión. Fue Dale en "Cuckoo", el Dr. Cassidy Cascade en "Scream Queens" y estuvo en la secuela de "Sharkboy y Lavagirl", que protagonizó cuando era niño. También se convirtió en influencer,

