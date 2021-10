Actores de "Beverly Hills 90210" recuerdan así a Luke Perry

Los compañeros de Luke Perry rindieron un homenaje ahora que ya no está, por el mes de su cumpleaños, por ello todos subieron en sus redes los momentos más hermosos junto a él.

Su pronta muerte a causa de un derrame cerebral en julio de 2019 consternó a todos los actores que compartieron escenario con él.

Luke habría habría cumplido 54 años el pasado 11 de octubre.

Shannen Doherty, quien fue su compañera sentimental en la trama y también atraviesa un estado de salud delicado, lo recordó con una imagen de ambos escribiendo su nombre: "Luke".

Jason Priestley escribió: Hoy habría sido el cumpleaños de Luke Perry. 'Te extraño mi amigo!... nunca habrá otro.

Jennie Gart incluyó la conmovedora frase: "Para siempre en mi corazón".

Mientras, Brian Austin Green expresó: "También lo recordó: "Feliz cumpleaños hermano".

Tori Spelling no faltó: "Domingo perezoso en la familia... un poco de tiempo libre me dio una pausa para reflexionar. Agradecida con mi familia y mi familia extendida... No se siente bien sin mencionar que hoy es el cumpleaños de nuestro hermano Luke, pensamos en él y lo extrañamos, aunque eso es todos los días..."