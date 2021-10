Las fuertes imágenes que Shannen Doherty compartió de su lucha contra el cáncer

Shannen Doherty la famosa actriz que dio vida a Brenda Walsh en la serie de los 90, "Beverly Hills 9210", publicó en sus redes sociales fuertes imágenes de su dura lucha contra el cáncer con el fin de crear conciencia.

EN CONTEXTO: El alarmante mensaje de Shannen Doherty en medio de su lucha contra el cáncer

Con dos fotografías, Shannen, quien se encuentra en la etapa 4 del cáncer de mama, se mostró tal y como luce en los momentos más duros.

En una de las imágenes Shannen no tiene cabello y le sangra la nariz y en otras está acostada en cama, usando un traje de dormir del "Comegalletas", personaje de Plaza Sésamo.

"Por el mes de concientización sobre el cáncer de mama me gustaría compartir más sobre mi propio viaje personal desde mi primer hasta mi segundo diagnóstico. ¿Todo es bonito? ¡no!, pero es sincero y mi esperanza al compartirlo es que todos seamos más educados y más familiarizados con el aspecto del cáncer", expresó en su post.

"Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y afrontar lo que pueda estar enfrente. En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. me sometí a una mastectomía e hice quimioterapia y radiación., tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia", escribió la actriz.

"No estoy segura si alguno de ustedes ha experimentado esto, también estuve más que cansada pero me animé poniéndome una divertida pijama que me regaló mi amiga Kristy. ¿De verdad me animó? ¡Sí! Jajaja, me veía ridícula y en esa ridiculez, pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible, espero que todos encontremos el humor en lo imposible", relató, agregando el hashtag: #concienciadelcáncerdemama.

De inmediato muchas fanáticas se sintieron identificadas y arropadas con sus palabras, otros seguidores le enviaron muchos mensajes de amor y apoyo.

ESTAS SON LAS IMÁGENES: