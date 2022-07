Un mural con la imagen de San José fue objeto de actos vandálicos en zona 1.

A través de su perfil en Facebook, el artista Jorge Corleto, denunció que un mural religioso con la imagen de San José fue destruido por desconocidos.

El mural fue realizado por Corleto en colaboración con el Colectivo Cultural Pie de Lana, hace cuatro años y estaba ubicado en el Tanque de San José sobre la 15 avenida de la zona 1.

"Hoy amaneció totalmente destruido, lamentable que el vandalismo al arte guatemalteco pase desapercibido o no nos importe si está o no está, nunca hay cámaras donde debe haber o simplemente no funcionan", escribió el artista.

Ahora Corleto se comprometió a pintarlo de nuevo, ya que no puede ser restaurado porque no quedó nada de la imagen original.