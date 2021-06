¡El rosa es mi nuevo color!: Actriz de "Anne with a E" padece cáncer de mama

Miranda Mckeon, de 19 años, notó un bulto en uno de sus senos, pero no le dio importancia por su corta edad.

Miranda McKeon, actriz de la serie de Netflix "Anne with a E", fue diagnosticada con cáncer de mama.

Fue ella misma quien compartió la noticia a través de sus redes sociales.

La joven subió una imagen en la que luce una bata color rosa. "¡El rosa es mi nuevo color!", escribió McKeon junto a su post.

"Con dolor pero esperanzada, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos!", agregó la actriz con un tono de humor.

"En estas capturas he compartido información sobre cómo han sido mis últimos 4 días", expresó.

Además, en el mismo post agregó información sobre la enfermedad, con el fin de transmitir un mensaje positivo y evitar el miedo.

"La buena noticia es que el cáncer de pecho se puede tratar y se puede curar y estaré bien", escribió la actriz.

Así fue como Miranda detectó la enfermedad

Miranda notó un bulto en uno de sus senos, pero no le dio importancia debido a su edad. Finalmente, acudió al médico y allí le hicieron una biopsia.

"Me embarco en un viaje que no he elegido, pero que sé que puedo manejar. Habrá momentos realmente difíciles por delante en los que la vida parecerá imposible pero, por ahora, me dirijo a esto con optimismo, positividad y envuelto por el amor", así se ha tomado la noticia la actriz y nos alegramos mucho de que tenga esa actitud. ¡Muchísma fuerza!, culminó Mckeon.