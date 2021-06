Meryl Streep reveló su mayor secreto de "El diablo viste a la moda"

El elenco de la cinta se reunió luego de 15 años, fue allí cuando Meryl Streep hizo una inesperada revelación.

La famosa actriz, Meryl Streep que le dio vida al personaje de Miranda Pristly, una reconocida editora de revista de moda en la película "El diablo viste a la moda" hizo una fuerte confesión sobre su papel.

Aparentemente, Streep vivió una experiencia no muy placentera al interpretar al personaje de Miranda, pues aseguró que fue una tortura las grabaciones, además de no pasarla bien, sufrió depresión.

Estas confesiones se dieron cuando el elenco de la popular película, una de las más taquilleras, tuvo su primer encuentro luego de 15 años, lo realizaron a través de una videollamada y cada uno contó anécdotas durante el filme.

"Fue horrible, me sentí miserable en mi tráiler. Podía escuchar a todos reír, estaba tan deprimida. Dije: Bueno, es el precio que pagas por ser el jefe. Esta es la última vez que intento hacer un personaje así", dijo.

Emily Blunt y Anne Hathaway hablaron al respecto

Tras el crudo dato revelado por Streep, las actrices Emily Blunt y Anne Hathaway se pronunciaron al respecto.

Emily dijo que las actitudes de Meryl fue cambiando conforme iban grabando.

"Meryl es muy sociable y divertida, pero de alguna manera el rodaje no fue lo mejor para ella. Era como si fuera inaccesible, podías acercarte a ella y decirle algo divertido, pero para ella no lo era", expresó.

Mientras que Anne Hathaway afirmó que el personaje y carácter de Meryl le ayudó para poder llevar a cabo su caracterización. "Me sentí intimidada, pero siempre me sentí cuidada. Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también ella me estaba cuidado", expresó.

Pese a las malas experiencias, la actriz logró un gran trabajo, lo cual la ha llevado a ser una de las actrices más populares y premiadas desde entonces.

*Con información Tv Notas.