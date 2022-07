"¿Qué tenemos, Ramírez?" Actriz de Backdoor denuncia que le robaron

La actriz y comediante, Verónica Bravo, denunció que robaron todo su dinero mediante aplicación bancaria

La actriz y comediante mexicana, Verónica Bravo, denunció en sus redes sociales que fue víctima de la delincuencia, luego de que robaran su teléfono celular, y no solo eso: dejaron su cuenta bancaria en cero.

Bravo cobró fama a partir del sketch de comedia "Harina" producido por BackDoor. El video cuenta con más de 64 millones de vistas en YouTube y fue material de memes durante varios meses.

Verónica Bravo es actriz y comediante. (Foto: captura video)

Denuncia

A través de su cuenta de Twitter, la actriz denunció lo ocurrido con su cuenta bancaria.

“A finales de junio me robaron mi celular, sólo mi celular, no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera... Sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero, todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo”, dijo.

Además, relató que la empresa está en posición de no devolverle el dinero. Por lo tanto, Bravo solicitó apoyo de su público para que compartan su denuncia y así dar a conocer que "la aplicación, aunque es fácil de usar, no es nada segura".

La comediante de 34 años reiteró que su dispositivo móvil no tenía guardadas sus contraseñas, ni fotografías de sus documentos personales, por lo que considera un daño a su seguridad como clienta de dicho banco.

Así denunció Verónica Bravo: