Capturan a presunto responsable muerte del niño Edgar Gadiel

Según informó el Ministerio Público, en el inmueble se realizaba un convivio de trabajadores del padre del niño.

Marvin G., de 46 años, fue capturado en Masagua, Escuintla, señalado como el principal sospechoso en la muerte del niño Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, un caso que estremeció a vecinos de San Juan Sacatepéquez durante las celebraciones de Navidad.

Edgar Gadiel fue visto por última vez el martes 23 de diciembre en la aldea Santa Ana Montúfar en San Juan Sacatepéquez. (Foto: cortesía)

La Policia Nacional Civil informó que el sábado 27 de diciembre las autoridades realizaron un allanamiento en Los Pinos, San Juan Sacatepéquez donde se localizaron varios indicios, entre ellos, un teléfono celular, muestras de sangre, un equipo DVR y otros objetos que podrían estar relacionados con el crimen.

Capturaron a presunto responsable muerte de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos un niño de cinco años. (Foto: MP)

Según el informe policial, un juzgado de turno giró la orden de aprehensión contra Marvin G. por los delitos de asesinato y plagio o secuestro, mientras las investigaciones continúan para establecer si hay más personas involucradas.

Sobre el crimen

Según informó el Ministerio Público los hechos ocurrieron entre el 23 y el 25 de diciembre dentro de una localidad ubicada en la carretera hacia la aldea Montúfar, en la lotificación Los Pinos, Santa Ana, San Juan Sacatepéquez; donde se realizaba un convivio de trabajadores del padre del menor.

Grupos de búsqueda se organizaron desde el momento de la desaparición de Edgar Gadiel. (Imagen: Montúfar Raíces y Esencia)

Edgar Gadiel fue reportado como desaparecido el 23 de diciembre. Desde entonces, grupos de búsqueda organizaron rondas para localizar al menor.

Sin embargo, agentes de la Subestación de la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepéquez confirmaron a Soy502 que el cuerpo del menor fue localizado el jueves 25 de diciembre alrededor de las 5 de la mañana.

El fallecimiento de Edgar Gadiel fue confirmado tras dos días de intensa búsqueda. (Imagen: Archivo/Soy502)

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia a partir del 26 de diciembre, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo de la Policía Nacional Civil.