Así lucen los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Enrique Iglesias mostró cómo lucen sus pequeños, ahora que los cuatro están reunidos en casa, tras el nacimiento de su bebé.
El cantante español informó días atrás que se convirtió en padre por cuarta ocasión, junto a su pareja Anna Kournikova, publicando una imagen de su recién nacido que vino al mundo el 17 de diciembre de 2025, según escribió junto a la foto.
Este 28 de diciembre Iglesias mostró orgulloso a sus 4 hijos Nicholas y Lucy de 7 años (gemelos), Mary de 4 años y su bebé. "Mis rayos de sol", anotó.
El madrileño anunció su retiro de los escenarios el 29 de noviembre de 2023 con su disco "Final (Vol. 2)".
La rusa Anna Kournikova aparece en muy raras ocasiones, desde su retiro del tenis y de las pasarelas como modelo.
Su relación
Kournikova e Iglesias están juntos desde 2001, cuando se conocieron en el set del videoclip de la canción "Escape" del cantante. Desde entonces, la pareja ha mantenido su relación muy privada, incluso nunca se ha visto a Anna embarazada, al punto que, luego de dar a luz a sus gemelos, publicó una fotografía de su gestación, luego que algunos medios mencionaran que había usado un vientre de alquiler para ser madre.
