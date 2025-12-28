CIV descarta hundimiento en carretera entre Quetzaltenango y Retalhuleu

Tras verificación del área las autoridades informaron que el tránsito por esa ruta continua de forma estable.
La mañana de este domingo 28 de diciembre, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se pronunció respecto a información que circuló en redes sociales sobre un supuesto hundimiento que habría dejado incomunicados los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu.
En el comunicado menciona que tras verificaciones realizadas por brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), se confirmó que la carretera no presenta colapso alguno, que no existe un cierre total al tránsito vehicular y que la circulación en el sector se mantiene con normalidad.
Las autoridades explicaron que el monitoreo de la red vial nacional es constante y que, de registrarse alguna afectación relevante, esta será comunicada de forma oportuna a través de los canales oficiales.