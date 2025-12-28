Versión Impresa
CIV descarta hundimiento en carretera entre Quetzaltenango y Retalhuleu

  • Por Susana Manai
28 de diciembre de 2025, 10:37
&nbsp;Las autoridades descartaron daños en la carretera. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Tras verificación del área las autoridades informaron que el tránsito por esa ruta continua de forma estable. 

La mañana de este domingo 28 de diciembre, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se pronunció respecto a información que circuló en redes sociales sobre un supuesto hundimiento que habría dejado incomunicados los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu. 

En el comunicado menciona que tras verificaciones realizadas por brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), se confirmó que la carretera no presenta colapso alguno, que no existe un cierre total al tránsito vehicular y que la circulación en el sector se mantiene con normalidad.

Las autoridades explicaron que el monitoreo de la red vial nacional es constante y que, de registrarse alguna afectación relevante, esta será comunicada de forma oportuna a través de los canales oficiales. 

(Imagen: CIV)
