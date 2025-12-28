Cuidado con las bromas en este Día de los Santos Inocentes

-

El 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, que recuerda un hecho trágico que marcó la historia.

El rey de Judea, Herodes, buscaba eliminar al niño que representaba una amenaza a su poder, luego de conocer que el Rey de los Judíos había nacido.

Por ello, ordeno asesinar a todos los niños menores de dos años en Belén. Y este hecho solemne fue recordado por el Arzobispado de Guatemala este domingo.

Con el tiempo, culturalmente y de manera popular, las personas durante este día lo usan para hacer bromas ligeras o “inocentes”. Sin embargo, es importante recordar que algunas bromas pueden resultar peligrosas si se exageran o vulneran la integridad de las personas.

No se juega con las emergencias

En este día es relevante conocer el origen de la fecha, especialmente porque "no es un día de bromas" señala los Bomberos Voluntarios, luego de recibir anualmente como broma reporte de emergencias falsas vía telefónica.

También la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) señala que “los números de emergencia están para salvar vidas, no para bromas” recordando la importancia de respetar los números telefónicos y evitar reportar emergencias falsas, así como ocuparlas innecesariamente.

Una llamada falsa puede quitarle la oportunidad a alguien que realmente necesita ayuda.



Los números de emergencia están para salvar vidas, no para bromas.



Los números de emergencia están para salvar vidas, no para bromas.

Usémoslos con responsabilidad y conciencia.

Además, los Bomberos Municipales Departamentales se suman a concientizar que este día para evitar perjudicar a la comunidad con bromas pesadas.