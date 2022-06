La protagonista de "Rubí" sorprende al hablar de su oscuro pasado

La protagonista de "Rubí" estremeció las redes sociales al hablar sobre su oscuro pasado y el cual venció para poder triunfar.

Bárbara Mori es una de las actrices más queridas del cine y la televisión. La artista de origen uruguayo que también obtuvo la ciudadanía mexicana, saltó a la fama tras ser la protagonista de la exitosa telenovela "Rubí".

Pero, a pesar de lograr una sobresaliente carrera, con el transcurrir de los años se fue alejando de los proyectos televisivos para dedicarse a su vida personal, y tras permanecer ausente por varios años, Mori volvió a sorprender con un estremecedor mensaje en el que habla de su oscuro pasado.

(Foto: Tribuna Mx)

La fuerte confesión

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la actriz decidió hablar sin tapujos sobre lo difícil que fue su vida en la juventud.

"Antes no era capaz de reconocer mi valor, por las circunstancias que me rodearon en los primeros 17 años de vida. Durante ese tiempo fui generando una creencia de que yo no era suficientemente buena para recibir el amor de quien me trajo al mundo", fueron sus primeras líneas de texto.

"Hasta que empecé a hacer contacto con mi ser interior. Y comencé un trabajo de sanación muy hermoso y transformador. Y descubrí, no solo que yo si valía, si no que mi valor no se basaba en mi físico, ni el lo que los demás esperaban de mí, mi valor se basa en la consciencia que florece dentro de mi. Haber encontrado mi valor, fortaleció cada rincón de mi ser", agregó en su mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barbara Mori (@delamori)

"Infancia de abusos"

Ante la fuerte confesión, las respuestas de aliento y solidaridad hacia la actriz no se hicieron esperar. Tanto personas del medio del espectáculo como sus seguidores le demostraron el cariño que le tienen.

Cabe destacar que, la actriz vivió sin la presencia de su madre, y por mucho tiempo vivió sometida a abusos de su padre. Pero, tras convertirse ella misma en madre, las cosas cambiaron y ha logrado mostrarle mucho amor y apoyo su hijo, quien ha seguido sus pasos en la actuación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barbara Mori (@delamori)

*Con información de Tribuna Mx y Las Estrellas.