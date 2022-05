"Lluvia de Fuego" en Ucrania: acusan a Rusia de lanzar bombas de fósforo (video)

Ucrania divulgó un video en cual se observan bombas de fósforo que caen en la planta sideúrgica en Azovstal en Mariupol

Ucrania acusó a las fuerzas rusas de lanzar bombas de fósforo sobre la planta siderúrgica Azovstal de Mariupol el domingo 15 de mayo, mientras las familias de los combatientes atrapados en el extenso complejo dijeron temer que su lucha esté llegando a su fin.

Un video aéreo publicado en las redes sociales el domingo mostró el ataque a la planta, donde los soldados ucranianos han estado haciendo una última resistencia contra el ataque ruso a la ciudad portuaria que ha sido reducida a escombros.

Después de semanas de asedio y bombardeos rusos, Mariupol, que se encuentra en la región oriental de Donbas en Ucrania, está en manos rusas, pero cientos de combatientes ucranianos resisten bajo un intenso fuego en la acería.

Varios civiles que se refugiaban en la planta fueron evacuados este mes con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas

Las imágenes del ataque comienzan con una vista aérea de la gran planta de Azovstal, cuando de repente un misil ruso detona en el aire, liberando una ráfaga de fuego sobre los edificios de la fábrica que ya estaban gravemente dañados.