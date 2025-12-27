(VIDEO) Cristiano anota doblete y Al Nassr se afianza en el liderato

-

El Al Nassr mantuvo su paso perfecto en la Liga de Arabia Saudita tras imponerse este sábado con claridad al Al Okhdood por 3-0, logrando así su décima victoria consecutiva. La gran figura del encuentro volvió a ser Cristiano Ronaldo, autor de dos tantos que siguen acercándolo a su ambiciosa meta de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.

El delantero portugués, que está próximo a cumplir 41 años, continúa demostrando una notable regularidad goleadora. Abrió el marcador pasada la media hora de juego y amplió la ventaja justo antes del descanso. Incluso logró anotar nuevamente en la segunda mitad, aunque esa acción fue anulada por el árbitro.

⚽️ BUUUTTT ! Cristiano Ronaldo



Ouverture du score ! En mode renard !



32’ | Al Nassr 1 - 0 Al Okhdood pic.twitter.com/w814VZqwD3 — SPL (@ActuSPL) December 27, 2025

El primer gol llegó en el minuto 31, cuando Ronaldo aprovechó un centro de Abdulelah Al Amri para empujar el balón a la red sin oposición. Ya en el tiempo añadido del primer tiempo (45+3), el exjugador del Real Madrid volvió a aparecer tras recibir un pase desde la banda derecha de Marcelo Brozovic, definiendo con un sutil toque de tacón que dejó sin opciones al guardameta Samuel Portugal.

Con estos tantos, Cristiano suma ya 956 goles oficiales, de los cuales 156 han sido con la selección portuguesa. Solo en lo que va de 2025 ha marcado 40 goles, un registro que lo convierte en el primer futbolista en alcanzar esa cifra en catorce años naturales diferentes. En el campeonato saudí, acumula doce goles en diez jornadas, liderando la tabla de máximos anotadores.

⚽️ BUUUTTT ! Cristiano Ronaldo (Doublé)



CRISTIANOOOO POUR SON 956e BUT



45+3’ | Al Nassr 2 - 0 Al Okhdood pic.twitter.com/N602d8rLxl — SPL (@ActuSPL) December 27, 2025

El resultado lo cerró Joao Félix en el tiempo de descuento (90+4), completando una victoria que permite al Al Nassr distanciarse de sus perseguidores: aventaja en cuatro puntos al Al Hilal y en cinco al Al Taawon.