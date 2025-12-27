Esto dice asociación de seguros por accidente en la ruta Interamericana

-

Asociación de seguros se pronuncia por accidente en ruta Interamericana, que dejó 15 fallecidos y 21 heridos.

La Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS) emitió un pronunciamiento luego del accidente registrado en la ruta Interamericana.

Dicha entidad expresó "su solidaridad ante el trágico accidente de bus ocurrido en el kilómetro 173.5 de la ruta Interamericana, que dejó personas fallecidas y heridas. Nos unimos al dolor de las familias afectadas y elevamos nuestras oraciones por las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos", se lee en un comunicado.

Posteriormente, señala que la prevención de accidentes es una responsabilidad compartida que debe abordarse de manera integral.

"En AGIS continuaremos apoyando iniciativas que promuevan un entorno vial más seguro con el fin de reducir los riesgos y las consecuencias de los accidentes de tránsito en el país", dice.

Por último, menciona que el accidente registrado resalta la importancia del seguro de responsabilidad civil de pasajeros que permita garantizar atención médica, indemnizaciones y respaldo a las víctimas y sus familias.

"Que esta tragedia nos impulse a intensificar esfuerzos para prevenir futuros incidentes y a reforzar la protección de todos los guatemaltecos", concluye.

(Foto: AGIS)

El accidente

El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus colectivo cayó en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.

Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.

Por el accidente fallecieron 15 personas y 21 resultaron heridas.