Este es el estado de salud de los heridos del accidente en ruta Interamericana

En el accidente de la ruta Interamericana, hubo 21 personas sobrevivientes quienes fueron trasladadas con heridas hacia el Hospital de Totonicapán.
El Hospital Departamental de Totonicapán recibió a 21 personas víctimas del accidente en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana ocurrido la noche del pasado 26 de diciembre.
A través de un comunicado, el Hospital informó que de los 21 pacientes, 18 eran adultos y 3 niños.
Además, 15 permanecen ingresados bajo observación y tratamiento médico, 2 más fueron trasladados hacia el Hospital Regional de Occidente y cuatro recibieron alta médica, por lo que retomaron a sus hogares.
"El Hospital Departamental de Totonicapán se encuentra abastecido y con la capacidad operativa necesaria para atender este tipo de emergencias, contando con personal de turno permanente", se lee en el comunicado.
El accidente
El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus colectivo cayó en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.
Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.
Por el accidente fallecieron 15 personas.