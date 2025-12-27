Delegación chapina mide su nivel en el deporte phygital en Emiratos Árabes Unidos

-

Guatemala cerró su participación en los Games of the Future Abu Dhabi 2025 con participaciones destacadas que confirmaron su competitividad frente a la élite mundial del deporte phygital.

La delegación chapina concluyó su participación en los Games of the Future Abu Dhabi 2025, celebrados en el ADNEC Centre de los Emiratos Árabes Unidos, tras enfrentarse a los mejores exponentes del deporte phygital a nivel mundial. Los resultados fueron cerrados y las eliminaciones, por márgenes mínimos, reflejaron el nivel competitivo del país en la escena internacional.

La delegación chapina dijo presente en Abu Dhabi, enfrentando a potencias del deporte phygital. (Foto: Hans Vielman)

Toma nota

El deporte phygital es un formato híbrido que fusiona competencias físicas del mundo real con etapas virtuales o digitales, como videojuegos y realidad aumentada. En este modelo, los mismos atletas participan en ambas fases para sumar puntos y definir al campeón, combinando destreza física y habilidad digital en una experiencia inmersiva, dinámica y atractiva para una audiencia joven y global.

Club Nakahi estuvo a un punto de avanzar en Phygital Basketball. (Foto: Hans Vielman)

¿Cómo les fue?

En la categoría Phygital Football, el equipo CD Holcattes debutó el 12 de diciembre con derrota 2-5 ante Los Troncos FC, campeones de la Kings League. No obstante, reaccionó en la segunda jornada y disputó un intenso encuentro ante CM Stars de Brasil, el 18 de diciembre. El duelo finalizó 3-3 en el tiempo regular, pero en la tanda de penales la victoria fue para los sudamericanos por 2-1, resultado que dejó fuera al conjunto chapín.

Por otro lado, en Phygital Basketball, el Club Nakahi inició con derrota frente a Liga Pro Team de Rusia, monarcas de los Games of the Future 2024. En su segundo partido, el equipo guatemalteco estuvo cerca de avanzar, pero cayó en el último segundo ante Interstellars de Estados Unidos por 28-29, quedando eliminado por apenas un punto.

Andy Choy representó a Guatemala en Phygital Dancing con entrega y calidad artística. (Foto: Hans Vielman)

Asimismo, en Phygital Dancing, el representante nacional Andy Choy demostró entrega y calidad artística, aunque no logró superar a sus rivales en sus dos presentaciones. El 21 de diciembre quedó eliminado frente a algunos de los mejores exponentes del mundo.

Los atletas guatemaltecos representaron al país en la escena phygital internacional. (Foto: Hans Vielman)

Próximos objetivos

Según Kimberly Estupinián, vocal de la Asociación de Phygital Guatemala, la experiencia obtenida en tierras asiáticas, marca el inicio del camino hacia la próxima meta: los Games of the Future Kazajistán 2026, que se disputarán del 18 de julio al 1 de agosto en Astaná.

La preparación se basa en dos ejes: el dominio local, con la mira puesta en ganar los Phygital Rivals Guatemala 2026, programados para el 10 de enero en el parque Erick Barrondo, y el posicionamiento global, acumulando puntos en el ranking mundial de la World Phygital Community para asegurar una participación competitiva en la próxima cita internacional.