Buscan a familiares de Nancy, víctima del accidente en la ruta Interamericana

El cuerpo de una víctima del accidente de bus en la ruta Interamericana aún no ha sido reclamado, confirmó el Inacif.
Las 15 víctimas mortales del accidente en ruta Interamericana ya fueron identificadas y la causa de muerte establecida. Mientras, familiares han ido a reclamar los cuerpos de las víctimas, con excepción de uno.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hizo un llamado a la familia de Nancy Angelita Yantuche de 34 años, para que se acerquen a la sede de dicha dependencia en Quetzaltenango y realicen los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.
Según la información del Inacif, la víctima es originaria de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.
El accidente
El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus colectivo cayó en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.
Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.