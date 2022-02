Adal Ramones da positivo a covid tras viajar a España para grabar una película

El conductor, comediante y actor se contagió de covid-19 tras viajar a Madrid, España a finales de enero.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el conductor y comediante mexicano, Adal Ramones confirmó que dio positivo a covid-19 y que se contagió con la variante Ómicron.

El artista se encuentra en Madrid, España para la grabación de una película. Sin embargo, ahora permanece en confinamiento debido a la enfermedad.

“Venía bien contento de la Ciudad de México para participar en la película, vamos a hacer hasta marzo, abril y parte de mayo. De repente tengo Covid, aquí en Madrid, y no he salido. Nada más fui a la primera reunión con Morena Films y con el director Paco Caballero y parte del staff, son súper cálidos. Me han tratado increíble”, dijo Ramones.

También aseguró que se contagió de Ómicron y que se encuentra solo, sin poder ensayar de forma presencial o acudir a algún lugar.

“Me dio Omicrón de acá, encerrado aquí sin poder ir a un bar de tapas, sin poder tener ensayos presenciales, tuve algo de maquillaje, peinado y todo, pero falta vestuario, ensayo con los actores”, aseguró el conductor.

Los síntomas

De acuerdo con el actor y comediante se siente bien y no tiene mayores síntomas, pero debe mantenerse aislado debido a que la prueba salió positiva.

“Aquí vamos a estar encerrados en la habitación de este hotel. Uno propone y Dios dispone. Está cañón esto del contagio”, reiteró Ramones.

Adal viajó el pasado 30 de enero a Madrid para filmar una película, de la cual no se ha dado mayores detalles.