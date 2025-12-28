Piden ayuda para localizar a Juanito, residente de un Hogar para adultos mayores

Juan García Echeverría tiene dos días de haber desaparecido. Piden ayuda para localizarlo.
"Juanito" como le dicen de cariño, es un adulto mayor de 66 años, quien reside en el Hogar Hermanos de Belén, ubicado en la zona 1 capitalina.
El pasado 25 de diciembre, Juanito, salió del Hogar a dar una vuelta, como lo hacía de costumbre; sin embargo, ya no regresó.
Desde entonces, personal del Hogar y autoridades iniciaron su búsqueda, pero hasta el momento no ha sido ubicado.
Ante esto, piden apoyo a la población, por si ven en la calle a una persona con sus características, pueda notificarlo al 3068-8538.
Características
- Juan Estuardo García Chavarría
- 66 años
- Visto por última vez en 2da avenida y 7ma calle, zona 1.