¡Acompañan a los suyos! Afición escarlata pone el color en la final del Apertura 2025

  • Con información de Redacción Deportes Nuestro Diario
27 de diciembre de 2025, 18:12
Liga Guate Banrural
En familia se viven mejor las finales y todos bien identificados con el equipo de sus amores. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)
La afición roja juega su partido en El Trébol. Desde horas antes llegaron los escarlatas para tener el mejor lugar en los graderíos y hacerse sentir en la gran final del balompié guatemalteco.

Seguidores de Municipal colmaron las calles cercanas y las afueras del estadio Manuel Felipe Carrera en la zona 7. La afición escarlata no se quiso perder la fiesta y llegó con las mejores energías a la final de vuelta del Apertura 2025.

En la ida cayeron 2-0 contra Antigua, pero ellos saben que también juegan su partido y por eso sacaron las mejores camisolas, suéteres, bufandas y gorras para ir a alentar a los suyos.

Más de 7 mil boletos se agotaron en horas, pero había unos 2 mil más afuera del recinto disfrutando una comida, una bebida y compartiendo entre rojos.

