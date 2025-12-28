El mensaje de la Primera Dama por el accidente en ruta Interamericana

La Primera Dama, Lucrecia Peinado, envió un mensaje tras el accidente en ruta Interamericana.
Te interesa: Dos soldados entre las víctimas del accidente en ruta Interamericana
Por el accidente en la ruta Interamericana, que dejó 15 muertos y 21 heridos, la Primera Dama, Lucrecia Peinado, envió un mensaje a través de sus redes sociales.
"Con profunda solidaridad, acompaño a las familias afectadas por la tragedia en la Carretera Interamericana. Cada vida importa. Honro su memoria con respeto y humanidad", se lee.
Por este accidente colectivo, el Gobierno declaró tres días de luto nacional.
Mientras, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses está por terminar de entregar los cuerpos de las víctimas.
El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus colectivo cayó en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.
Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.