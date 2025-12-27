Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Dos soldados entre las víctimas del accidente en ruta Interamericana

  • Por Dulce Rivera
27 de diciembre de 2025, 17:53
Entre las 15 personas fallecidas hay dos integrantes del Ejército de Guatemala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Entre las 15 personas fallecidas hay dos integrantes del Ejército de Guatemala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

En el accidente en la ruta Interamericana fallecieron 15 personas, entre estas dos miembros del Ejército de Guatemala. 

Te interesa: Identifican a las 15 víctimas fallecidas tras accidente en el en kilómetro 172

Aribando Elmer Ichich Quej, de 23 años y Alexander Nájera y Nájera, de 22 años, están entre las víctimas mortales del accidente en ruta Interamericana. 

Los dos jóvenes formaban parte del Ejército de Guatemala, uno como soldado segundo y otro como cabo. 

Esta institución lamentó el fallecimiento de sus dos integrantes. 

(Foto: Ejército de Guatemala)
(Foto: Ejército de Guatemala)
(Foto: Ejército de Guatemala)
(Foto: Ejército de Guatemala)

Además, de las 15 personas fallecidas, 21 más resultaron heridas. 

El accidente 

El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus colectivo cayó en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.

Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar