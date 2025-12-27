Dos soldados entre las víctimas del accidente en ruta Interamericana

En el accidente en la ruta Interamericana fallecieron 15 personas, entre estas dos miembros del Ejército de Guatemala.
Aribando Elmer Ichich Quej, de 23 años y Alexander Nájera y Nájera, de 22 años, están entre las víctimas mortales del accidente en ruta Interamericana.
Los dos jóvenes formaban parte del Ejército de Guatemala, uno como soldado segundo y otro como cabo.
Esta institución lamentó el fallecimiento de sus dos integrantes.
Además, de las 15 personas fallecidas, 21 más resultaron heridas.
El accidente
El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus colectivo cayó en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.
Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.