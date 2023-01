Adal Ramones revela detalles de fiesta de Ronaldo en Guatemala

El conocido conductor mexicano contó cómo participó en una fiesta con el jugador retirado de origen brasileño.

Adal Ramones es uno de los famosos mexicanos que ha visitado en varias ocasiones Guatemala para diversos eventos o por paseos familiares.

Sin embargo, recientemente reveló la vez que participó en una fiesta privada junto con Ronaldo Nazario, "el Fenómeno".

Durante su participación en el podcast "La Cotorrisa" que se transmitió el fin de semana, Ramones contó cómo llegó a Antigua Guatemala para participar en una entrevista especial con Ronaldo, quien fue la imagen de un evento publicitario.

"La fiesta fue en una suite privada. Era la suite de Ronaldo. El 80 por ciento de los invitados eran modelos y edecanes. Yo lo había entrevistado para una promoción. Luego él me ve y me saluda y me abraza. Ahí surgió el código R9, que tenía que ver con fiestas. Lo usábamos para ir a fiestas, eventos y otras cosas", explicó Ramones.

Código R9.



Adal Ramones cuenta anécdota en fiesta privada que tuvo con Ronaldo Nazario en Guatemala.



Adal Ramones es recordado por su programa "Otro Rollo", también por su participación en reality shows como "Bailando por un sueño" y "La Academia".