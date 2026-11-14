VIDEO: Conductores chocan en bulevar San Cristóbal, Mixco

En un video captado en zona 8 de Mixco se observa cómo dos conductores impactan en pleno bulevar.
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Un accidente de tránsito entre dos motocicletas fue captado en un video, en la zona 8 de Mixco.
Al parecer, el percance vial ocurrió en la madrugada de este sábado 14 de noviembre, a inmediaciones del bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Las imágenes captadas muestran cómo en el carril derecho ambos vehículos de dos ruedas impactan.
Al final, la motocicleta que va en la orilla de la cinta asfáltica derrapa, lo que provoca que el conductor de un vehículo automotor que va justo a la par detenga su marcha.