Asistente técnico de Canadá explica las claves del triunfo canadiense ante Guatemala

-

El asistente técnico de Canadá, Mauro Biello, valoró la victoria 3-2 sobre Guatemala en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

OTRAS NOTICIAS: Luis Fernando Tena asume la responsabilidad por la derrota ante Canadá

Biello, quien reemplazó a Jesse Marsch en la conferencia de prensa posterior al partido, destacó el rendimiento de su equipo durante la primera mitad, en la que consiguió marcar tres goles.

"Creo que fue un muy buen primer tiempo para nosotros. Pudimos anotar tres goles y controlar realmente el partido", comentó Biello, quien estuvo al frente del equipo después de que el seleccionador Jesse Marsch fuera expulsado al minuto 64 por un comentario al árbitro.

JESSE MARSCH SHOWN A RED CARD AGAINST GUATEMALA #CANMNT | @DAZNFootball https://t.co/UQvKLZfiJG — DAZN Canada (@DAZN_CA) November 14, 2026

El asistente reconoció que Guatemala reaccionó en el complemento y encontró espacios para intentar acercarse en el marcador. "Ellos comenzaron a tener un poco más de energía, pero creo que logramos estabilizarnos y controlar el partido", analizó.

We come back home with a lead. See you on Monday in Toronto! #CANMNT https://t.co/krd2tu02sK — CANMNT (@CANMNT_Official) November 14, 2026

Biello también reconoció que Canadá tuvo algo de fortuna en una jugada a balón parado, pero se mostró satisfecho por conseguir el resultado que buscaban en territorio chapín.

"Era importante para nosotros conseguir un resultado aquí en Guatemala. Sabemos que es un lugar difícil para jugar y que ellos venían de una buena racha, consiguiendo buenos resultados. Para nosotros era importante salir con una victoria y eso fue lo que logramos", concluyó.