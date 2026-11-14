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Camión se empotra en propiedad privada en zona 10 (video)

  • Por Cristóbal Veliz
14 de noviembre de 2026, 11:57
La PMT reportó un trailer empotrado en una propiedad privada en la zona 10. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

La PMT reportó un trailer empotrado en una propiedad privada en la zona 10. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

Un transporte pesado se empotró en una propiedad privada, en la zona 10 capitalina, según informó la PMT.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT), reportó un accidente de tránsito ocurrido en la zona 10, en el cual se vio involucrado un vehículo de transporte pesado que se empotró en una propiedad privada.

La emergencia sucedió en la 22a. avenida y 20 calle, zona 10, en donde, tras efectuar maniobras, el conductor de un vehículo pesado perdió el control e impactó contra una propiedad privada.

Además, se informó que el vehículo en mención presenta desperfectos mecánicos.

Como consecuencia de lo ocurrido, también se reportó daños en una caja de conexión, por lo que se coordinó con personal técnico de telecomunicaciones.

La PMT brindó el apoyo para el retiro del automotor, la liberación de la vía y movilidad vehicular en el sector.

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