Camión se empotra en propiedad privada en zona 10 (video)

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Un transporte pesado se empotró en una propiedad privada, en la zona 10 capitalina, según informó la PMT.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT), reportó un accidente de tránsito ocurrido en la zona 10, en el cual se vio involucrado un vehículo de transporte pesado que se empotró en una propiedad privada.

La emergencia sucedió en la 22a. avenida y 20 calle, zona 10, en donde, tras efectuar maniobras, el conductor de un vehículo pesado perdió el control e impactó contra una propiedad privada.

TRANSPORTE PESADO IMPACTA CONTRA PROPIEDAD PRIVADA EN ZONA 10 En la 22.ª avenida y 20.ª calle, zona 10, un vehículo de transporte pesado impacta contra una propiedad privada durante maniobras, ocasionando daños materiales. Además, presenta desperfectos mecánicos. Policía MT se encuentra en el lugar brindando apoyo para el retiro de la unidad, liberando la vía y facilitando la movilidad vehicular en el sector. Asimismo, se coordina con personal técnico de telecomunicaciones debido a los daños ocasionados a una caja de conexiones ubicada en dicha esquina. Se recomienda circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes. Trabajamos para mejorar la movilidad de tu zona. #TransitoGT #Traficogt #MovilidadSegura #SeguridadVial #AmílcarMontejo #chapa390 #chapa1547 #chapa1442 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) November 14, 2026

Además, se informó que el vehículo en mención presenta desperfectos mecánicos.

Como consecuencia de lo ocurrido, también se reportó daños en una caja de conexión, por lo que se coordinó con personal técnico de telecomunicaciones.

La PMT brindó el apoyo para el retiro del automotor, la liberación de la vía y movilidad vehicular en el sector.