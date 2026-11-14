Santis dice que Guatemala está "más viva que nunca" en la Liga de Naciones

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Óscar Santis hizo autocrítica tras la derrota ante Canadá, pero aseguró que la selección de Guatemala aún tiene chances de clasificar a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.

Tras la derrota 3-2 ante Canadá en El Trébol, Óscar Santis, quien anotó de cabeza el primer tanto para la Bicolor, aseguró que la selección de Guatemala está "más viva que nunca" en la serie de cuartos de final, que se definirá el lunes en Toronto.

"Fue un partido muy duro y ahora toca prepararnos para la vuelta, pues será una batalla", añadió "Lelito", quien también dijo sentirse orgulloso del trabajo que hicieron sus compañeros.

Santis le pidió a la afición seguir confiando. (Foto: Juan Manuel Mijangos)

El delantero que milita en el Brunei DPMM de Malasia también hizo autocrítica: "Hay que corregir lo que hicimos mal, recuperarnos de la mejor manera y pensar desde ya en el juego del lunes. Tenemos todas las posibilidades, esto es futbol y todo puede pasar", agregó.

Por último, envió un mensaje a la afición que se hizo presente al estadio El Trébol. "Agradecido de todo corazón con ellos porque están en las buenas y en las malas. Crean en nosotros porque tenemos mucho que dar", concluyó Santis.