Hombre hallado muerto frente al Roosevelt salió sin alta médica

-

Hospital Roosevelt confirma que hombre hallado sin vida en zona 11 era un paciente atropellado que huyó sin alta médica.

EN CONTEXTO: Hombre fallecido cerca del Hospital Roosevelt tenía brazalete médico

El Hospital Roosevelt confirmó este sábado 14 de noviembre que el hombre localizado sin vida y con un catéter en el brazo en la vía pública, frente a ese centro asistencial en la zona 11 capitalina, era un paciente no identificado que había ingresado tras ser atropellado y que abandonó las instalaciones por cuenta propia sin alta médica.

A través de un comunicado oficial, las autoridades hospitalarias detallaron la cronología del caso luego de que el hallazgo del cuerpo, que portaba un brazalete de identificación médica, generara dudas en redes sociales.

El hombre portaba un brazalete con identificación del hospital Roosevelt. (Foto: Shutterstock)

Ingresó tras ser atropellado en la zona 13

De acuerdo con el informe institucional, el hombre ingresó a la emergencia del Hospital Roosevelt el 12 de noviembre a las 18:05 horas, trasladado por la ambulancia A-67 de los Bomberos Municipales desde la 9a. calle y avenida Hincapié, en la zona 13.

Según el reporte de los paramédicos, el paciente había sido atropellado por un motociclista y llegó al centro asistencial con alteración del estado de conciencia.

Debido a que no portaba documentos personales ni tenía registros médicos previos, fue inscrito bajo el expediente XX2026381, protocolo utilizado para pacientes sin identificar.

El hombre estaba tendido en la vía pública, sin ropa. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Abandonó el hospital sin autorización médica

El centro asistencial explicó que, tras recibir evaluación y atención médica inicial, el paciente manifestó de forma reiterada su negativa a permanecer hospitalizado.

Alrededor de las 20:00 horas, el personal confirmó que el hombre había salido del recinto por decisión propia, sin autorización de los médicos de turno y evadiendo los controles de seguridad del hospital, llevando aún consigo el brazalete y la vía intravenosa con los que posteriormente fue hallado sin vida sobre la banqueta.

Investigación

El Hospital Roosevelt indicó que puso a disposición del Ministerio Público (MP) y de las autoridades competentes los registros médicos, administrativos y de vigilancia necesarios para esclarecer las circunstancias exactas de su salida y su posterior fallecimiento en la vía pública.