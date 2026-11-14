Japón vence 3-2 a Brasil; Ancelotti y Raphinha salen expulsados

-

Japón vence 3-2 a Brasil en amistoso marcado por doblete de Vinícius y las expulsiones de Ancelotti y Raphinha.

OTRAS NOTICIAS: Uruguay amarga el inicio de la era sin Messi en Argentina

La selección japonesa se vengó este sábado de la eliminación contra Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 en un amistoso entre ambos equipos disputado en el Estadio Nacional de Singapur.

Fue apenas la segunda victoria de la historia de Japón ante Brasil, que pone en evidencia la evolución del fútbol nipón y el mal momento que vive la pentacampoena del mundo.

El anterior triunfo japonés contra Brasil había sido en un amistoso en Tokio en octubre de 2025, también por 3-2.

En el último Mundial, Brasil eliminó a Japón con una sufrida victoria por 2-1, con un tanto en el descuento de Gabriel Martinelli.

Mal juego brasileño

Aunque Carlo Ancelotti había prometido en la rueda de prensa previa que Brasil volvería a jugar bien, lo cierto es que su equipo decepcionó otra vez, principalmente en la primera mitad.

Japón aprovechó la enorme distancia entre líneas de Brasil para lanzar rápidos contraataques. En uno de ellos, Takefusa Kubo, arrancó sólo desde el centro del campo en el minuto 15 para abrir el marcador.

En otra contra letal en el minuto 18, Daizen Maeda perdonó el 2-0 en una doble ocasión cara a cara con el portero. Segundos después, Keito Nakamura completó otro buen ataque japonés para poner el 2-0.

Brasil volvió a mostrar sus carencias en ataque, sin ideas y apenas con Estevão creando peligro desde la derecha.

El joven jugador del Chelsea tuvo un cara a cara contra Zion Suzuki en el minuto 33 que el portero japonés salvó, aunque en la misma jugada, Vinícius Júnior soltó una bomba desde fuera del área que supuso el 2-1.

| GOAL: WHAT A SPECTACULAR GOLAZO BY VINICIUS JUNIOR! WHAT A ROCKET! WOW! Japan 2-1 Brazil https://t.co/X8QeNbKs8Y — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 14, 2026

Hasta entonces, el jugador del Real Madrid, pegado en la izquierda, había tenido una floja actuación, igual que un Raphinha que jugando de 9, pasó completamente inadvertido.

Ancelotti y Raphinha expulsados

Brasil mejoró ligeramente en la segunda mitad, en la que presionó más y sin llegar a crear peligro real en el marco japonés, logró empatar, en otra genialidad de Vinícius Júnior.

Un disparo cruzado desde la izquierda del atacante brasileño en el minuto 75 tocó en el palo y acabó entrando dentro de la red para poner el 2-2.

Endrick, con un zapatazo desde fuera delárea que se estrelló en el larguero, estuvo a punto de darle la victoria a Brasil, aunque en el descuento, Sakamoto aprovechó un rebote para marcar el 3-2 final.

Gol dos caras! Brasil 2x3 Japão #FutebolNaGlobo #SeleçãoBrasileiraNaGlobo #AmistosoSeleçãoMasculinaNaGlobo https://t.co/9Bm4JTfLPY — TV Globo (@tvglobo) November 14, 2026

Quejas contra el árbitro

El gol fue muy protestado por los brasileños, que se quejaron de una falta a João Gomes en el inicio de la jugada.

Ancelotti, que invadió el césped, y Raphinha, que había sido sustituido, vieron la roja directa.

O ÁRBITRO ENLOUQUECEU EXPULSOU O ANCELOTTI E O RAPHINHA https://t.co/cUkTCAeRcY — ABSOLUTE BRAZILIAN (@Absolutebrazil) November 14, 2026

Fue la quinta derrota en 21 partidos de Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil.

El martes, la Canarinha jugará el último partido del año en el mismo escenario contra Singapur.

Datos: Sofascore

Encuentra más estadísticas aquí.

*Con información de AFP