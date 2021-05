Adiós a Bo, el perro que los Obama llevaron a la Casa Blanca

Su nombre era Bo y era muy querido por los Obama. El perro de agua portugués, blanco y negro, que llegó a la Casa Blanca en abril de 2009, fue la última mascota presidencial antes de que los perros -Major y Champ- del ahora presidente Joe Biden, se unieran a la emblemática casa, a principios de este año.

Barack Obama recordó a su perro en Twitter, escribiendo: "Hoy nuestra familia perdió un verdadero amigo y un compañero leal. Durante más de una década, Bo fue una presencia constante y gentil en nuestras vidas, feliz de vernos en nuestros días buenos, nuestros días malos, y todos los días en el medio ".

Además, se compartieron algunas fotos de Bo, incluida una del exmandatario corriendo junto a su mascota por el pasillo de la Casa Blanca.

JUST IN: Bo, the Obama family dog, has died, according to the former president. https://t.co/9EUiAhkdQs — ABC News (@ABC) May 8, 2021

Bo, elegido por su piel hipoalergénica, fue un regalo para los Obama por parte del difunto senador de Massachusetts, Ted Kennedy. El perro tenía unos 6 meses en abril de 2009, según los informes en ese momento, lo que significa que tenía unos 12 años en el momento de su muerte, que el expresidente reportó este sábado.

En la noche de las elecciones de 2008, Barack Obama reveló que les había prometido un perro a sus hijas, Malia y Sasha, si era elegido para la Casa Blanca, y lo cumplió.