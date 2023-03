¡De admirar! Niños asisten en bicicleta al colegio en España (video)

Un video de decenas de niños yendo en bicicleta al colegio en España causó sensación en redes sociales.

En el contexto de las diversas denuncias que ciclistas han hecho en Guatemala por el uso incorrecto de las ciclovías, internautas viralizaron un video protagonizado por decenas de niños en España.

Se trata de un grupo de estudiantes en compañía de sus padres movilizándose en bicicleta para ir al colegio, una iniciativa impulsada por familias de diversos centros educativos en el país europeo.

El clip fue grabado en 2021 pero volvió a cautivar en Twitter recientemente, donde miles de usuarios aplaudieron la acción de los pequeños y llamaron a la conciencia sobre utilizar correctamente las ciclovías.

Tell me this isn’t the best “traffic” you’ve ever seen. A school “bike bus” planned each Friday in Barcelona a few years back, grew from an initial 5 kids when it started. Safety in numbers — do you think you could do this in your city? Via @lljunca pic.twitter.com/jNHUYgxHgC — Brent Toderian (@BrentToderian) March 18, 2023

"Dime que este no es el mejor 'tráfico' que hayas visto. Una 'bicicleta-autobús' escolar planeado cada viernes en Barcelona hace algunos años, creció a partir de los 5 niños iniciales cuando comenzó. Seguridad en números: ¿crees que podrías hacer esto en tu ciudad?", escribió el urbanista canadiense Brent Toderian.

Denuncias locales

En las últimas semanas, en redes sociales se han compartido imágenes que muestran la invasión de vehículos y motoristas en la ciclovía ubicada en la zona 1 capitalina.

Según los ciclistas, las calles más conflictivas son de la 19 hasta la 12 calle, donde se ubican varios comercios y los conductores detienen la marcha en la señal para bicicletas, lo que dificulta su movilidad.

Los ciclistas denuncian falta de empatía y respeto hacia ese medio de transporte y el carril exclusivo que las autoridades municipales instalaron en el Centro Histórico.