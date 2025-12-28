Recapturan a mujer que este año intentó ingresar 13 chips a prisión

Se capturó a Ingrid Salguero, de 33 años luego de ser requerida por tres órdenes de aprehensión que la señalan de extorsión.

Estas órdenes fueron emitidas en octubre y agosto de este año, por juzgados de Guatemala y Quetzaltenango. Además que ya había sido detenida el 30 de enero de este año cuando pretendía ingresar a la cárcel de El Boquerón.

Durante las diligencias realizadas por elementos de la PNC se encontraron 13 tarjetas SIM, un celular, una tarjeta de débito, una libreta bancaria y 11 mil 675 quetzales, además contaba con registro de haber sido detenida en junio por extorsión.

La situación penal de la mujer será establecida por las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)