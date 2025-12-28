Accidente durante poda de árbol deja un hombre fallecido en Villa Nueva

Un hombre murió tras ser alcanzado por una rama mientras realizaba trabajos de poda.
La mañana de este domingo 28 de diciembre se registró el fallecimiento de un hombre mientras realizaba labores de poda de árboles en Villa Nueva.
De acuerdo con información proporcionada por Bomberos Voluntarios, la víctima se encontraba cortando ramas cuando una de ellas se desprendió y cayó sobre su cuerpo.
El impacto le causó la muerte de forma inmediata y dejó el cuerpo atrapado entre las ramas, en una zona elevada.
Bajo maniobras especializadas de rescate, las labores se extendieron por aproximadamente dos horas, hasta lograr liberar y recuperar el cuerpo.
La víctima de aproximadamente 25 años, hasta el momento, no ha sido identificada.
Según la información preliminar, el hombre se encontraba cortando las ramas por seguridad del tendido eléctrico cuando una de las ramas cayó sobre él.
Para la operación se utilizó un camión con escalera y motosierras, indicaron los socorristas.