Adolescente fallece tras ataque armado en San José Pinula

El ataque armado se originó dentro de un comercio en San José Pinula la noche del sábado.
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Los Bomberos Voluntarios informaron del hecho violento que arrebató la vida de un adolescente de 15 años, tras recibir múltiples impactos de bala.
El crimen ocurrió en un local ubicado en la 1. avenida y 4a. calle del sector los castellanos aldea las Anonas, en la zona 1 de San José Pinula.
En horas de la noche, del sábado 14 de noviembre, sujetos desconocidos armados irrumpieron en el lugar y provocaron que el menor de edad resultará abatido.
Otra víctima del ataque armado fue un hombre, de 25 años, quien no ha sido identificado y resultó gravemente herido.
Los cuerpos de socorro confirmaron que el adolescente habría muerto en el lugar mientras que la segunda víctima fue trasladada de emergencia a un hospital.
El hecho es investigado por las autoridades para determinar los motivos y hallar a los responsables.