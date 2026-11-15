Sismo sorprende a los guatemaltecos esta mañana de domingo

Un sismo se registró durante la mañana de este domingo 15 de noviembre.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) el movimiento telúrico se registró a las 5:19 horas.
El epicentro del sismo fue en el Océano Pacífico, con una magnitud de 3.8 grados y una profundidad de 8 kilómetros.
Los expertos mantienen monitoreos constantes para informar a los guatemaltecos sobre las variaciones en la actividad sísmica del país.