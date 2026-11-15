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Sismo sorprende a los guatemaltecos esta mañana de domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2026, 07:17
El sismo fue registrado en la madrugada de este domingo. (Foto ilustrativa vía: Shutterstock)

El sismo fue registrado en la madrugada de este domingo. (Foto ilustrativa vía: Shutterstock)

Un sismo se registró durante la mañana de este domingo 15 de noviembre.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) el movimiento telúrico se registró a las 5:19 horas.

El epicentro del sismo fue en el Océano Pacífico, con una magnitud de 3.8 grados y una profundidad de 8 kilómetros.

Los expertos mantienen monitoreos constantes para informar a los guatemaltecos sobre las variaciones en la actividad sísmica del país.

(Imagen vía: INSIVUMEH)
(Imagen vía: INSIVUMEH)

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