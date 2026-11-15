Ejército sorprende lancha con cargamento ilícito en el Pacífico

El Ejército de Guatemala, a través de la Marina de la Defensa Nacional, sorprendió una tripulación que transportaba droga en una lancha.
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Las autoridades se encontraban realizando navegaciones de control cuando sorprendieron a una lancha con tres personas a bordo, quienes al detectar a las autoridades intentaron hundirla en las aguas del océano Pacífico.
La Mariana del Ejército intervino y detectó que la lancha poseía un cargamento ilícito.
La Subdirección General de Análisis de información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que la embarcación trasladaba 550 paquetes de cocaína, distribuidos en 16 bolsas.
Los hombres capturados fueron identificados como Wilson "N", de 32 años; Yordany "N", de 36 años; y Víctor "N", de 45 años, todos de nacionalidad guatemalteca.
Los paquetes hallados con las sustancias ilícitas tenían impresa la imagen de un auto de carreras; las autoridades los incautaron e investigan para establecer qué estructura criminal está detrás del traslado.