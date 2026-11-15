Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ejército sorprende lancha con cargamento ilícito en el Pacífico

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2026, 07:48
Decenas de paquetes con supuestas sustancias ilícitas fueron halladas en la embarcación.&nbsp;(Foto vía: Ejército de Guatemala)

Decenas de paquetes con supuestas sustancias ilícitas fueron halladas en la embarcación. (Foto vía: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala, a través de la Marina de la Defensa Nacional, sorprendió una tripulación que transportaba droga en una lancha.

OTRAS NOTICIAS: Gobierno decreta estado de sitio en Zacapa e Izabal durante 30 días

Las autoridades se encontraban realizando navegaciones de control cuando sorprendieron a una lancha con tres personas a bordo, quienes al detectar a las autoridades intentaron hundirla en las aguas del océano Pacífico.

La Mariana del Ejército intervino y detectó que la lancha poseía un cargamento ilícito.

(Foto vía: Ejército de Guatemala)
(Foto vía: Ejército de Guatemala)

(Foto vía: Ejército de Guatemala)
(Foto vía: Ejército de Guatemala)

(Foto vía: Ejército de Guatemala)
(Foto vía: Ejército de Guatemala)

La Subdirección General de Análisis de información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que la embarcación trasladaba 550 paquetes de cocaína, distribuidos en 16 bolsas.

Los hombres capturados fueron identificados como Wilson "N", de 32 años; Yordany "N", de 36 años; y Víctor "N", de 45 años, todos de nacionalidad guatemalteca. 

Los paquetes hallados con las sustancias ilícitas tenían impresa la imagen de un auto de carreras; las autoridades los incautaron e investigan para establecer qué estructura criminal está detrás del traslado.

(Foto vía: Policía Nacional Civil)
(Foto vía: Policía Nacional Civil)

(Foto vía: Ejército de Guatemala)
(Foto vía: Ejército de Guatemala)

(Foto vía: Policía Nacional Civil)
(Foto vía: Policía Nacional Civil)

(Foto vía: Policía Nacional Civil)
(Foto vía: Policía Nacional Civil)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar