Adornos navideños provocan terror en restaurante de Londres

Los comensales dentro de un restaurante de especialidad latina salieron despavoridos luego que se produjera un repentino incendio en el lugar.

Según los informes, un testigo dijo que el fuego se propagó rápidamente, se afianzó "en siete segundos" y que hubo una conmoción inmediata antes de los gritos cuando la gente intentaba abandonar el edificio.

Las imágenes de las redes sociales parecen mostrar un incendio que arrasa una habitación con personas que intentan escapar apresuradamente y algunas que aún sostienen sus bebidas.

Un video muestra a algunas personas que tienen que agacharse para llegar a una puerta con una decoración en el techo en llamas.

Al restaurante llegaron cinco motobombas y 35 bomberos, pero el fuego ya había sido sofocado y se utilizó termografía para comprobar que todo estaba en orden. Dos personas fueron atendidas por lesiones por personal de la ambulancia.

Las decoraciones navideñas dentro del edificio estaban encendidas y se habían extinguido antes de que llegaran los bomberos.

Mnky Hse London on fire before busiest weekend of the year #MnkyHse pic.twitter.com/DxLkhvYXm1 — Lance O’Neill (@SportBearz) December 17, 2022

El personal en el lugar evacuó a unas 300 personas y los equipos realizaron una búsqueda sistemática de la propiedad para asegurarse de que no hubiera nadie adentro al llegar.

Un hombre y una mujer fueron atendidos en la escena por los equipos del Servicio de Ambulancias de Londres.

El incendio está bajo investigación para tratar de establecer la causa.