Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Identifican a piloto que murió cuando se incendió el tráiler que manejaba

  • Por Reychel Méndez
27 de diciembre de 2025, 15:09
&nbsp;El automotor se prendió en llamas luego de caer al barranco. (Foto: Captura de video/ASONBOMD)

 El automotor se prendió en llamas luego de caer al barranco. (Foto: Captura de video/ASONBOMD)

Tras aparatoso accidente, bomberos recuperan el cuerpo del piloto que cayó a un barranco cuando el tráiler que conducía se precipitó al vacío

OTRAS NOTICIAS: Un trailer que cayó al fondo de un barranco se incendió en la ruta Interamericana

Durante la mañana de este 27 de diciembre se reportó que un trailer había caído a un barranco y momentos después se incendió. 

Dentro del vehículo se encontraba el piloto que falleció durante el incendio debido a que quedó atrapado entre lo hierros retorcidos del cabezal.

El conductor fue identificado como Luis Rodolfo Figueroa González, de 62 años, originario de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

El accidente sucedió en el kilómetro 32 en la ruta interamericana, donde se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios y Municipales departamentales y trabajaron poco más de una hora para sofocar las llamas y rescatar los restos del piloto. 

Más de 25 bomberos acudieron al lugar en motobombas y ambulancias. (Foto: CBV)
Más de 25 bomberos acudieron al lugar en motobombas y ambulancias. (Foto: CBV)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar