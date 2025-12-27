Identifican a piloto que murió cuando se incendió el tráiler que manejaba

Durante la mañana de este 27 de diciembre se reportó que un trailer había caído a un barranco y momentos después se incendió.

Dentro del vehículo se encontraba el piloto que falleció durante el incendio debido a que quedó atrapado entre lo hierros retorcidos del cabezal.

El conductor fue identificado como Luis Rodolfo Figueroa González, de 62 años, originario de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

El accidente sucedió en el kilómetro 32 en la ruta interamericana, donde se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios y Municipales departamentales y trabajaron poco más de una hora para sofocar las llamas y rescatar los restos del piloto.

Más de 25 bomberos acudieron al lugar en motobombas y ambulancias. (Foto: CBV)