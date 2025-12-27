Holly Ramsay, hija del chef Gordon Ramsay, presume su boda

-

La hija de Gordon y Tana Ramsay, Holly, celebró su boda por todo lo alto, con varias estrellas británicas como testigos.

OTRAS NOTICIAS: Así lucen los hijos de William y Kate

La joven de 25 años se unió al nadador olímpico de 30 años Adam Peaty, en la Iglesia Abacial de San Pedro y San Pablo, conocida como la Abadía de Bath, en Reino Unido, el sábado 27 de diciembre.

Instagram.

Su llegada, acompañada de su padre, Gordon, fue todo un acontecimiento.

Gordon Ramsay conocido en el programa "Hell's Kitchen", fue visto agradeciendo a los invitados, incluidos los Beckham, a la salida de la ceremonia.

Foto: instagram.

Disputa familiar

Al parecer hay problemas entre la familia de Peaty que no fue invitada a las celebraciones. A pesar de la disputa, la hermana del medallista de oro, Bethany Peaty, fue una de las damas de honor, junto Tana Ramsay, madre de Holly y las hermanas de ella, Tilly, de 24, y Megan, de 27.

Otros miembros de la familia del nadador avivaron aún más las especulaciones sobre la ruptura entre todos, al izar la bandera británica al revés a cientos de kilómetros de distancia, en Staffordshire.

Sin embargo, esta mañana habría sido difícil detectar cualquier indicio de la disputa pues Holly lucía radiante.

MIRA:

Foto: People.

Foto: People.