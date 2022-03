Escorpión Dorado pone en "aprietos" a Adria Arjona durante una entrevista (video)

Adria Arjona y Jared Leto fueron entrevistados por el controversial generador de contenido Escorpión Dorado. La acidez del entrevistador puso en aprietos a los dos actores que promocionaron la película Morbius en Latinoamérica.

"¡Ay Dios mío!", dijo preocupada Adria al inicio de la entrevista, temerosa de en qué problemas podía meterse al hablar con el famoso Youtuber.



Entre las bromas ácidas del Escorpión y un juego en el que puso a hablar en español a Leto, Adria contó un poco de su personaje y su vida en México, donde residió junto a su familia y su padre Ricardo Arjona.



“Martine Bancroft es la mano derecha de Morbius ella es doctora y es como la mejor amiga, casi, casi la novia de Morbius”, explicó acerca de su personaje.



También contó cómo Morbius, al ser un antihéroe, personaje destacado protagonista de una obra de ficción cuyas características y comportamientos no corresponden a los de un héroe tradicional enamorará a los espectadores.

(Foto: Oficial)



¿Por qué eligió la actuación?

La actriz puertorriqueña de origen Guatemalteco contó acerca de su profesión.

-¿Sabes cantar?

-No

-¿Estás diciendo que avergüenzas a tu familia, que tu padre se avergonzó de ti?



-No, al contrario, yo me fui por la actuación, no me dieron el don.



-La verdad es que soy como una pop star frustrada me hubiese encantado pero no tengo el don.



-También comentó que su canción favorita en los karaokes es “Entra en mi vida” de Sin Bandera.

Acerca de su último trabajo apuntó:

“Lo que sí te puedo decir es que Morbius es uno de los personajes más oscuros, complejos y divertidos del universo Marvel, lo que me encanta de este película es que van a conocer a un nuevo personaje”, explicó.

“He sido muy afortunada, nunca he trabajado con alguien que me caiga mal”, contestó a la pregunta de quién era quien mejor le caía en Hollywood.

Acerca de sus nuevos proyectos, Adria afirmó que próximamente estrenará una película que hizo junto a Diego Boneta sin dar más detalles.

Una de las bromas que el famoso entrevistador hizo a Adria fue acerca del tiempo que vivió en México, cuando Ricardo Arjona residía allá, luego de obsequiarle un collar con un dije gigante en forma de Escorpión.

-Ya puedes desfilar por la alfombra roja con todos los mexicanos, que me dijiste que te caen mal y por eso te fuiste del país.

-No, no es cierto (dijo Adria entre risas).

-¿Entonces por qué te fuiste del país?

-¡Tenía 12 años!

-Y qué, te pones rebelde porque... 'Si el norte fuera el sur sería la misma tontería, yo cantaría un rap y esta canción no existiría', así le hubieras dicho, ya te quedas y terminarías haciendo telenovelas chafas en Televisa, no andarías en Hollywood de soberbia. ¿No te parece mucho saber actuar, estar guapa y actuar con los cabrones? eso ya es mucho.



-Es lo más lindo que me has dicho en toda la entrevista, gracias.

La entrevista a los famosos concluyó con un baile de pasito duranguense de Jared Leto.

MIRA EL VIDEO: