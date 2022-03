¿Qué hizo Denzel Washington para calmar a Will Smith tras golpear a Chris Rock?

Tras perder los estribos en la gala de los Oscar, Will Smith solo pudo ser calmado por Denzel Washington creando intriga acerca de qué pudo haberle dicho para tranquilizarlo.

Tras abofetear y gritarle a Rock en el escenario por burlarse de la alopesia de su esposa Jada, a la hora del corte comercial de la gala de los Oscar, Denzel se acercó a Smith, lo tomó por el hombro y comenzó a hablarle hasta calmarlo, pues estaba enfurecido.

Las imágenes de ambos fueron captadas por los fotógrafos presentes.

Durante el corte comercial, Rock trató de calmar a Will en su asiento, sin embargo Will seguía enojado. En ese momento se acercó Denzel que comenzó a intermediar entre ambos, además se acercó Aunjanue Ellis, quien interpretó a Oracene, madre de las tenistas Venus y Serena en "King Richard". Washington logró calmar a Will y lo hizo regresar a su asiento.

Will Smith fue calmado por Denzel Washington. (Foto: AFP)

¿Qué pasó con Denzel?

Denzel Washington es muy respetado en Hollywood y un gran referente, fue nominado 10 veces a los Oscar y ganó en dos ocasiones. Will le tiene especial cariño, pues fue Denzel quien le dijo que este 2022 ganaría su primer Oscar, algo que contó Will en una entrevista para People.

“Cuando gané en los SAG Denzel me abrazó y me dijo que estaba muy feliz por mi y que amaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Él y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos conversado bastante. Él siempre ha sido un mentor para mí, él me dijo que este año era mi año”, contó.

“Denzel y yo nos conocemos hace mucho. Yo acudo a él cuando necesito consejos, así que él me ha visto en mi progreso a través del tiempo. Él dice que está muy contento al ver en quién me he convertido y que (cuando logro nuevas cosas) es como si sintiera que le van quitando un peso de encima”, añadió el actor, quien, efectivamente, es considerado un sucesor para Denzel Washington.