Adria Arjona inspiró una figura de acción de su personaje en "Andor"

Adria Arjona fue inspiración para la elaboración de su propia figura de acción basada en su personaje llamado Bix Caleen en la serie de Star Wars "Andor".

La serie de Star Wars, que se puede disfrutar en Disney+, narra la historia del capitán de la Alianza Rebelde que se sacrificó en "Rogue One" para conseguir los planos de la Estrella de la Muerte.

Para emoción de los fanáticos y entusiastas, esta entrega ya cuenta con los juguetes coleccionables y el de Bix Caleen no podía faltar. Ricardo Arjona mostró con orgullo la estatuilla de su hija con el mensaje "Mi muñeca".

Adria ya tiene figura de acción. (Foto: Oficial)

Diego Luna y Adria Arjona (hija de Ricardo Arjona) son los protagonistas de esta historia, la actriz siempre comenta que aún no cree pertenecer a la saga que marcó el antes y después en el cine de ficción desde sus primeras películas a finales de los años 70.

"Yo también las vi de pequeña y me acuerdo estar súper confundida, pensaba que el mundo (de Star Wars) existía de verdad, que habían grabado en otro país, en otro lugar, ahí empezó mi fascinación por este universo, por este mundo, después las vi al crecer y me empezó a interesar más la historia de este universo, al darme el papel (en la serie de 'Andor') tuve que tomar una decisión: o veo todas las películas otra vez en el orden adecuado o me alejo, entonces vi las que vienen antes de 'Andor' y 'Rogue One', vi 'Rogue One' en pedacitos para recordarme la energía de Cassian, pero después me alejé", explicó en una revista española acerca de su ingreso.

(Foto: captura de pantalla)

Las figuras coleccionables saldrán a la venta en enero del 2023 y en algunos sitios ya se habilitó la preventa, pueden obtenerse en la web como Disney Shop, Amazon, ebay, además de tiendas estadounidenses como Target.

En la trama, Bix Caleen es una humana gerente del vertedero de chatarra donde trabajaba Tim Karlo, su pareja, es muy buena amiga de Cassian Andor, al punto de ayudarlo en un momento clave. Tuvo problemas con el Imperio y su audacia la ha ayudado a salir de apuros.

"Es una persona que toma riesgos, es audaz, intrépida, tiene todo bajo control y ahí aparece Cassian, su dinámica es una que amo profundamente", dijo Adria.

ESTA ES LA FIGURA DE ACCIÓN DE ADRIA:

(Foto: Oficial)

(Foto: Oficial)

(Foto: Oficial)

(Foto: Oficial)

MIRA EL ADELANTO: