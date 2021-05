Vacunación en Guatemala: Adultos mayores pueden llegar sin cita en otros departamentos

La ministra de Salud aseguró que hay vacunas para 200 mil personas, pero se han registrado menos y por ello, en otros departamentos, los adultos mayores pueden llegar sin cita.

Debido a las dificultades que han tenido varios adultos mayores de 70 años para registrarse, la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que los centros de vacunación que se encuentran en otros departamentos del país podrá atender a personas sin cita ni registro.

"Hay vacunas para 200 mil personas, pero la gente no se ha inscrito y la gente no se va a inscribir si no les apoyamos de alguna manera. Vamos a tener que abrir la siguiente fase", manifestó.

Pidió a la población a que ayuden a sus familiares, amigos o vecinos que conozcan que están en esta fase de vacunación que ayuden a los adultos mayores a registrarse.

Además, indicó: "Es importante que la gente en el interior y en las comunidades sepan que pueden ir a los centros y puestos de Salud y allí se les va a vacunar y de una vez se les registra. Ellos no están necesitando una cita o registrarse electrónicamente".

Y recordó la modalidad de vacunación móvil, con la que están apoyando a las personas que no pueden movilizarse por alguna situación de salud o invalidez.