La advertencia de EE.UU. por las elecciones de segundo grado

Ante las elecciones de segundo grado que se desarrollan en el país, el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos envió un mensaje contundente.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió a magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), mientras el Congreso de la República está por hacerlo. Además, está en proceso la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y del próximo Fiscal General.
Ante esto, y los recientes comentarios de funcionarios que denuncian que se ha hecho creer que Estados Unidos está promoviendo a algunos personajes, la Embajada de ese país. envió un mensaje a través de sus redes sociales.
"Ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado", dijo John Barrett, Encargado de Negocios.
Con esto, EE.UU. asegura que no ha promovido candidaturas pero agregó no permitirá que personas relacionadas con el narcotráfico y crimen organizado tengan relación con la elección.
Las elecciones
Este año es crucial para el cambio del sistema político en el país.
Actualmente se están designando a los magistrados de la CC. Falta la designación por el Organismo Ejecutivo y Legislativo.
Además, los diputados tienen que elegir a los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que conocerán el proceso electoral de 2027 y 2031.
Mientras, la Comisión de Postulación de Ministerio Público tiene que elaborar una nómina de seis aspirantes para que el presidente Bernardo Arévalo elija al próximo Fiscal General.