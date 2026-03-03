Comunicaciones pone a prueba su buen momento ante los toros

-

Comunicaciones pondrá a prueba su buen momento en el Clausura 2026 cuando enfrente mañana (8:00 p. m.) a Malacateco con el objetivo de ligar su tercer triunfo al hilo, en el inicio de la jornada 11.

MÁS DEPORTES: Arbeloa: "Esto es el Real Madrid y nadie va a tirar la toalla"

Poco tiempo para festejar y afinar la estrategia tuvo el técnico chileno Marco Antonio Figueroa después de los triunfos clave ante Municipal (en el clásico 336) y contra Guastatoya (rival directo por evitar el descenso) en la última semana.

Ahora su reto es que los cremas vuelvan a festejar para ratificar la buena racha, asumir el liderato y algo que va más allá de su gran historia: olvidarse del descenso. De momento, les sacan 6 puntos a Mictlán y 8 a Marquense, por ahora condenados a la Primera División.

La última vez que triunfaron en tres partidos seguidos de liga fue hace más de un año, cuando se impusieron a Marquense (3 de abril), Cobán Imperial (6 de abril) y Achuapa (12 de abril).

Ya los albos lograron ligar tres juegos sin derrota este campeonato al vencer a Marquense y a Mictlán, pero en medio se dio un empate frente a Mixco, que igual sirvió porque se produjo por la vía de la remontada y de visita.

Malacateco llega con problemas después de sufrir para empatar con Antigua en casa, en lo que significó su tercer partido sin victoria consecutivo.