Crisis en Medio Oriente: Precio del petróleo se dispara

Los primeros datos del mercado asiático tras la serie de bombardeos en el Medio Oriente, dan cuenta del alza en los precios del petróleo.
Información proporcionada por la Agence France Press (AFP) indica que los precios del petróleo se dispararon en las primeras operaciones de los mercados asiáticos.
"En las primeras operaciones en Asia, el barril de Brent se negociaba a 80,20 dólares por barril, un 13% por encima del precio de cierre del viernes de 72,87 dólares", se dio a conocer.
El West Texas Intermediate (WTI), presentó un incremento del 11.76% y se ubica en 74.9 dólares el barril.
Los datos indican que lo anterior es efecto de la agitación en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El reporte de AFP cita como fuente de información Bloomberg News.