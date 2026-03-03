¡Disparos en zona 9! Ataque armado deja un fallecido y una mujer herida

Las víctimas fueron atacadas a balazos cuando se transportaban en un vehículo.
Un incidente armado se registró a plena luz del día este martes 3 de marzo, en la 7a. avenida y 16 calle de la zona 9 capitalina.
En ese lugar una persona quedó fallecida dentro de su vehículo y otra resultó herida, según indicaron los Bomberos Municipales, quienes atienden la emergencia.
El fallecido es un hombre de aproximadamente 70 años y la víctima herida es una mujer de aproximadamente 20 años, mencionaron los socorristas.
La mujer herida fue estabilizada por paramédicos y posteriormente trasladada a un centro asistencial en estado delicado.
Socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen los procedimientos legales en el lugar.