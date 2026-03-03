Versión Impresa
¡Disparos en zona 9! Ataque armado deja un fallecido y una mujer herida

  • Por Geber Osorio
03 de marzo de 2026, 13:03
Ciudad de Guatemala
Un hombre fallecido y una mujer herida es el saldo del incidente armado. (Foto: Bomberos Municipales)

Las víctimas fueron atacadas a balazos cuando se transportaban en un vehículo.

Un incidente armado se registró a plena luz del día este martes 3 de marzo, en la 7a. avenida y 16 calle de la zona 9 capitalina.

En ese lugar una persona quedó fallecida dentro de su vehículo y otra resultó herida, según indicaron los Bomberos Municipales, quienes atienden la emergencia.

El fallecido es un hombre de aproximadamente 70 años y la víctima herida es una mujer de aproximadamente 20 años, mencionaron los socorristas.

(Foto: Bomberos Municipales)
La mujer herida fue estabilizada por paramédicos y posteriormente trasladada a un centro asistencial en estado delicado.

Socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen los procedimientos legales en el lugar.

(Foto: Bomberos Municipales)
