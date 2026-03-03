¡Sorpresa! José Contreras vuelve a la convocatoria crema

-

El "Moyo" Contreras podría tener sus primeros minutos con los albos en el Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Comunicaciones pone a prueba su buen momento ante los toros

Comunicaciones FC compartió el listado de sus 20 futbolistas convocados para el partido de este martes por la noche, ante Malacateco, en el inicio de la jornada 11 del Clausura 2026, con una gran novedad.

La buena noticia para miles de aficionados cremas es la reaparición de José Manuel Contreras, su ídolo de 40 años recién cumplidos, quien podría disputar sus primeros minutos en lo que va del año. Una lesión lo tenía al margen.

Además, con el llamado en el listado del entrenador chileno Marco Antonio Figueroa, se diluye el rumor que el "Fantasma" no tendría en cuenta al "Moyo" para este torneo.

Lista de los 20 convocados de los cremas para enfrentar a Malacateco. (Foto: CFC)

En enero, cuando arribó el entonces nuevo técnico, advirtió que no se "casaba" con nadie aunque tuviera "mil años en el club".

Los cremas marchan segundos en la tabla de posiciones y poco a poco respiran en el acumulado del descenso. Antes de recibir a los toros (si ganan son líderes hasta que juegue Cobán), vencieron a los rojos en el clásico 336 (1-0) y a Guastatoya (3-1).