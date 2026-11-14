La afición de Guatemala se hace sentir en El Trébol para el duelo ante Canadá

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El Estadio El Trébol y sus alrededores se volvió a pintar de azul y blanco, esta vez para el juego entre Guatemala y Canadá, por los cuartos de final de ida de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aunque la actual casa de la Bicolor tuvo una reducción del 25 % de aforo debido a sanciones tras los altercados en el último juego ante Surinam, la fiel afición se hizo sentir desde varias horas antes en los alrededores del estadio El Trébol.

Gracias a la buena actuación de la Azul y Blanco en la fase de grupos de la Liga de Naciones, la afición guatemalteca respondió bien en las gradas.

Con máscaras, banderas, la cara pintada y la camisola bien puesta, los fanáticos abarrotaron el Manuel Felipe Carrera, con la ilusión de ver a la Selección de Guatemala sacar un resultado favorable ante Canadá.

El estadio El Trébol cambió el rojo por el Azul y Blanco. (Foto: Wilder López)

Los de la Hoja de Maple cuentan con figuras como Alphonso Davies, lateral del Bayern Múnich, y Jonathan David, delantero del Atlético de Madrid.

Con esto en mente, el papel de la afición jugará un papel aún más clave, tratando de hacerles sentir la presión para que no puedan desplegar su mejor versión.